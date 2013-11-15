مواطن يقدم كفنه لأول مرة في قرية بكفر الشيخ

في سابقة الأولى من نوعها بمحافظة كفر الشيخ وخاصة بمدينة بلطيم يقدم جاني على تقديم كفنه طواعية لأهالي المجنى عليه محاولة لإرضائهم ليعفو عنه بعدما قتل ابنهم.

وتعد هذه سابقة بين أهالي محافظة كفر الشيخ على تقديم القاتل كفنه لأهل المجني عليه وكل مايحدث أن الطرفين كانا ينتظران حكم المحكمة، أو يستغل أهل الجاني الفرصة لتقديم الدية والتي تختلف من مكان لأخر وقد تتعدى الـ350ألف جنيه ومنهم من يطلب النصف مليون جنيه بالإضافة لحكم المحكمة، لكن أن يسجن القاتل ثلاث سنوات ويخرج ليقدم كفنه لأهل القتيل هذه أول مرة تحدث بمحافظة كفر الشيخ ولأول مرة في محافظات الدلتا .

فقد شهد مسجد مدكور بمدينة بلطيم بـ “حي البحرية ” أول حدث من نوعيه في محافظة كفر الشيخ وقد يعمم على مستوى المحافظة خاصة أن أهالي بلطيم والبرلس لهم عادات خاصة مشابهة تماماً لعادات الصعيد في تصلب الرأي وعدم التهاون في الثأر مهما كلفهم الأمر .

> وتوعد أحداث الواقعة منذ ثلاث سنوات حيث أقدم علاء عزت نميس بقتل أحمد السيد المغربي وتم إلقاء القبض عليه وظل في محبسه ثلاث سنوات وعند خروجه بادر أهل الخير المتمثلين في ” الشيخ رضا عبدالحميد نميس والشيخ رضا عبدالغني حنورة وسعد أبو النصر في التوفيق بين أسرة المجني عليه والجاني إلى أن عقدت جلسة الصلح بمسجد سيدي مدكور .

> وسبق تقديم الكفن خطبة الجمعة للشيخ رضا حنوره ” واعظ مركز البرلس ” والتي تناول فيها الحديث عن العفو ووأد الفتن والتسامح وأثره على المحبة بين الأخوة مستدلاً بآيات من القرآن الكريم والأحدايث النبوية الشريفة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

> وهذه الخطبة ساعدت القائمين على الصلح في تهيئة الجو الملائم لهذا الصلح وتقديم الكفن بعد صلاة الجمعة اليوم وقدم عقب صلاة الجمعة علاء كفنه لأهل المجني عليه وتسلمه عم المجني عليه ” عادل المغربي المحامي” وكان على مرأى ومسمع المئات من أهالي بلطيم بالمسجد وتعانق الطرفان وقّبل علا ء رأس عم المجني عليه وتعانق كل أهالي الطرفين فرحين بهذه السنة المحمودة داعين الله ألا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى وكان في ذلك حفاظاً على صلة القرابة والنسب بين أبناء البلدة الواحدة.

> وأشرف على عملية الصلح عادل النهري المحامي ” زميل عم المتوفى ” حفاظا على الروابط الأسرية والحاج حمدي الزفتاوي ومحمد موافي ” رئيس مركز مستقبلنا ” ومصطفى القصيف ” رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان “وسعد أبو النصر وعزت نميس.

> أكد الشيخ رضا حنورة ” واعظ “وفقنا الله للخير والتوفيق بين الطرفين لتطبيق تعاليم الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بين المتنازعين ووجدنا ستجابة من الطرفين لهذا الصلح.

> وأضاف الشيخ رضا نميس ” أمام المسجد ” نطالب كل أهالي بلطيم ومحافظة كفر الشيخ وبلدنا مصر ووأد الفتنة والصلح والعمل على نشر السلام والمحبة والإعتذار وقبول الآخر .