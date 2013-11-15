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جاتوزو: أبوتريكة أفضل لاعب عربي

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جاتوزو: أبوتريكة أفضل لاعب عربي جاتوزو: أبوتريكة أفضل لاعب عربي

أشاد الإيطالي جينارو جاتوزو لاعب ميلان ومنتخب إيطاليا السابق بالمصري محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي مؤكدا أنه أفضل لاعب عربي من وجهة نظره.

وقال جاتوزو في حديث مطول له مع صحيفة (البيان) الإماراتية في رد على سؤال من أفضل لاعب عربي "المصري محمد أبوتريكة .. إنه لاعب ممتاز ومهاري".

وسبق لأبوتريكة وأن واجه جاتوزو من قبل عام 2009 في كأس القارات بمباراة وإيطاليا والتي حقق فيها الفراعنة فوزا تاريخيا بهدف نظيف لمحمد حمص.

يذكر أن أبوتريكة – 35 عاما - بصدد إعلان اعتزاله اللعب رسميا عقب خوضه مباريات كأس العالم للأندية مع ناديه في المغرب ديسمبر المقبل.

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