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2000 جنيه من محافظ بنى سويف لأسرة تلميذ توفى بسبب الحمى الشوكية

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2000 جنيه من محافظ بنى سويف لأسرة تلميذ توفى بسبب الحمى الشوكية 2000 جنيه من محافظ بنى سويف لأسرة تلميذ توفى بسبب الحمى الشوكية

قرر المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف صرف 2000 جنيه لأسرة الطالب المتوفى معاذ شعبان معوض (9) سنوات بمدرسة الشهيد أحمد خميس الابتدائية بقرية سربو التابعة لإدارة تعليم سمسطا، والذى توفى نتيجة إصابته بالحمى الشوكية وليس بالغدة النكافية كما رددت بعض المواقع .

جدير بالذكر أن الطفل المتوفى نقل لمستشفى بنى سويف العام مساء يوم السبت الماضى ووجد أنه يعانى من غيبوبة تحت البحث وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من عينات: سكر عشوائى، يوريا، كرياتين، هيموجلوبين طوارئ، حيث كانت العلامات الحيوية مستقرة وتم عمل أشعة مقطعية على المخ ووجدت سليمة، وبإجراء الكشف وجد أن حدقتى العينين متمددة ولا توجد أية التهابات أو تورم بالغدة النكافية.

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