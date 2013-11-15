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محافظ الإسماعيلية يؤكد على التعامل بكل حزم مع مثيرى الشغب

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محافظ الإسماعيلية يؤكد على التعامل بكل حزم مع مثيرى الشغب محافظ الإسماعيلية يؤكد على التعامل بكل حزم مع مثيرى الشغب

أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أنه فى إطار خطة وجهود الدولة لمواجهة محاولات النيل من أمن ومواطنيها، والسعى لتعطيل مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة فى الوقت الراهن، وفى ظل التحديات التى تواجهها مصر.

وبعد أن تم الإعلان عن انتهاء العمل بقانون الطوارئ وحظر التجوال، فإنه لن يسمح بأى حال من الأحول المساس بأمن الوطن والمواطن، وأنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع مثيرى الشغب لردع أية محاولة لزعزعة أمن واستقرار الشارع الإسماعيلى أو الإضرار والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع قيادة الجيش الثانى الميدانى، ومديرية أمن الإسماعيلية، وكافة الأجهزة الأمنية المعنية، وتم وضع خطة خاصة لتأمين جميع المؤسسات والهيئات والمنشآت الحكومية والحيوية بكافة عناصر ووسائل التأمين اللازمة؛ من أجل الحفاظ على تحقيق الأمن والاستقرار للجميع، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين واستعادة هيبة الدولة.

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مصر 365

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