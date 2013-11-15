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عمال "كريستال عصفور" يواصلون إضرابهم عن العمل لتحسين أوضاعهم

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عمال "كريستال عصفور" يواصلون إضرابهم عن العمل لتحسين أوضاعهم عمال "كريستال عصفور" يواصلون إضرابهم عن العمل لتحسين أوضاعهم

يواصل عمال شركة كريستال عصفور بشبرا الخيمة اعتصامهم أمام مقر الشركة لليوم الخامس على التوالى، احتجاجا على قيام إدارة الشركة بفصل عدد كبير منهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

وأكد العمال لـ"اليوم السابع" أنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل لحين استجابة وليد عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة لمطالبهم.

كان وفد من القوى العاملة ونقابة العمال التقى بالمسئولين فى شركة كريستال عصفور لعرض مطالب العمال المضربين عن العمل للمطالبة بالتعيينات وتحسين أجورهم، إلا أن إدارة الشركة لم توافق على مطلبين للعمال، وهما التعيينات وزيادة الأجور وهو ما قابله العمال بحالة من الغضب وقرروا مواصلة الإضراب عن العمل فى فرعى الشركة بمنطقتى المرور وبهتيم.
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