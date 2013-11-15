حزب فرسان مصر يطلق حلمة للموافقة على الدستور بالغردقة

نظم مساء أمس حزب فرسان مصر مؤتمراً جماهيرياً بمدينة الغردقة، حضره اللواء عبد الرافع درويش الخبير العسكرى رئيس الحزب وعدد من قيادات الحزب من العسكريين المتعاقدين.

وشرح رئيس الحزب رؤية الحزب، كما أطلق حملة للحشد لتمرير التعديلات الدستورية والموافقة عليها فى الاستفتاء الذى سيجرى عقب الانتهاء من عمل لجنة الخمسين.

وأوضح درويش، أن سبب اختيار محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة كنقطة انطلاق لحملة الحزب لتمرير التعديلات الدستورية بأنها مساهمة من الحزب لتنشيط السياحة فى تلك المحافظة المهمة، وتأكيدا على أن جميع محافظات مصر لها نفس الأهمية وهى إستراتيجية يتبعها الحزب ويتميز بها عن غيره من الكيانات السياسية الأخرى.

وقال إن الحزب لديه خططا تنموية لتعليم الشباب ومشروع المرأة المعيلة، كما أعلن رئيس الحزب دخول أعضاء الحزب فى منافسات على مقاعد مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، مؤكداً أنه إذا ترشح الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية لن نترشح أمامه.