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تأجيل إطلاق قمر التجسس المصرى «Egyptsat 2» إلى أبريل القادم

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تأجيل إطلاق قمر التجسس المصرى «Egyptsat 2» إلى أبريل القادم تأجيل إطلاق قمر التجسس المصرى «Egyptsat 2» إلى أبريل القادم

ذكرت الصفحة الخاصة بالوحدة 777 قتال بالقوات المسلحة على صفحتها الخاصة بموقع "فيس بوك"، أن الجيش سيطلق أول قمر استشعار في أبريل القادم.

وقالت إن القمر المصري للاستشعار عن بعد "EgyptSat-2" كان مقررا في نهاية ديسمبر 2013 من مطار بايكونور الفضائي على متن صاروخ "سويوز – أو" ولكن تم تأجيل إطلاقه إلى شهر أبريل 2014.

وأشارت الصفحة إلى أن أسباب التأجيل تعود إلى أعطال تقنية ظهرت لدى شركة صناعة الصواريخ الفضائية "إنيرجيا" في المرحلة النهائية من اختبار "جاهزية القمر".

وأكدت أن Egyptsat 2 تعاقدت عليه منذ فترة، وهو من إنتاج شركة RKK Energiya الروسية، وسيتم إطلاقه على متن الصاروخ الفضائى Soyuz-U من قاعدة بايكونور كوزمودروم Baikonur Cosmodrome الفضائية الأضخم على مستوى العالم  والتي تقع بكازاخستان.

وأشارت إلى أن القمر الصناعي سيطير على ارتفاع 700 كلم فوق سطح الارض .. ويمتلك دقة رصد تصل إلى متر على النمط البانكروماتي الحساس للضوء والألوان Panchromatic Mode، ودقة 4 امتار على النمط متعدد الطيف.

يذكر أن مصر لديها تعاون مكثف مع الجيش التركي في مجال الأقمار الصناعية .. لأعمال الملاحة العسكرية وتوجيه الذخائر الذكية، وكذلك تعاون مكثف مع الصين وأوكرانيا في هذا المجال، ويتم التخطيط لإطلاق قمرين صناعيين لأعمال الملاحة الجوية المدنية بتعاون صيني .. بخلاف انشاء مركز تجميع الاقمار الصناعية بنسبة تصنيع محلية تحت اشراف صيني ايضًا.

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