صفاء سلطان: أفكر بغناء دويتو مع محمد عساف

عمان | سميرة حسنين | تصوير: سلطان سلطان ماكياج وشعر | نعمة القيسي

صفاء سلطان فنانة أردنية - سورية حققت الشهرة والنجومية في موطن والدتها الأول سوريا عبر الكثير من الأعمال المتميزة التي فتحت لها قلوب الناس على مصراعيها، وتألقت مؤخراً بأعمال عدة كان أشهرها: "الولادة من الخاصرة" بمواسمه الثلاثة و"زمن البرغوت 1" و"بنات العيلة"و"توأم روحي". "سيدتي" التقتها في منزلها في الأردن حيث كشفت عن دخولها عالم البزنس وعن عودة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد للتمثيل والكثير من الأمور الأخرى:

في2011 و2012 تميزت وبرزت في أعمال مهمة استقطبت المشاهدين وبالأخص: «الولادة من الخاصرة1و2» و«بنات العيلة» و«زمن البرغوت1». لكنك في رمضان 2013 لم تبرزي فنياً حيث لم يعرض لك سوى الجزء الثالث من «الولادة من الخاصرة ـ منبر الموتى» الذي قوبل بانتقادات شديدة ولم يحقق إجماعاً جماهيرياً على غرار موسميه السابقين إثر استبدال مخرجته الأساسية رشا شربتجي بالمخرج سيف الدين سبيعي. فلماذا لم تحدثي نفس التأثير الفني لك هذا العام؟

السبب ببساطة أنني لم أستطع المشاركة بأعمال كثيرة كالعامين السابقين لقيامي ببطولة المسلسل الخليجي الفانتازي «الحرير والنار» تأليف محمد حمادي وإخراج عبد الباري أبو الخير. ويشاركني بطولته نخبة من نجوم العالم العربي مثل: إبراهيم الزدجالي وياسر المصري وشهاب جوهر وليلى السلمان وشيماء سبت. وبحكم تصويره في إمارة الفجيرة الإماراتية لم أستطع السفر لأي مكان أو الارتباط بأي عمل آخر، فاعتذرت عن أعمال عديدة لأجله.

ومن بين الأعمال التي اعتذرت عنها الاستمرار في الجزء الثاني من مسلسلك الشامي «زمن البرغوت»؟

نعم، اعتذرت عنه لكن ليس من أجل انشغالي بتصوير «الحرير والنار» بل جراء مرض والدتي المفاجىء ما اضطرني إلى البقاء بجوارها حتى تشفى.

معظم نجوم الجزء الأول اعتذروا جراء الأحداث في سوريا خاصةً: أيمن زيدان وقيس الشيخ نجيب وأنت، حيث قيل إنكم انسحبتم خوفاً من الخطر لإصرار الجهة المنتجة على تصويره كاملاً في سوريا رغم طرح فكرة تصويره في الأردن، ما قولك؟

هذا غير صحيح، مرض والدتي لا الأحداث في سوريا وراء انسحابي من «زمن البرغوت2»، فقد كنت أستعدّ للسفر. وقبل سفري بأيام إلى سوريا، أصيبت والدتي بجلطة دماغية من تأثير قلقها الشديد عليّ، ورفضها لسفري، وتفكيرها الدائم بالخطر الذي سيحوم حولي هناك خلال التصوير. لكني امرأة مؤمنة بالقضاء والقدر، وأحترم التزاماتي. إلا أن مرضها المفاجىء جعلني أتراجع وأبقى معها حتى نجت من أزمتها الصحية وعادت إلينا سالمة بحمد الله. وأشكر المخرج إبراهيم الأحمد والمنتج محمد قبنض لتفهمهما موقفي وتقبلهما انسحابي بروح حلوة وعالية.

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