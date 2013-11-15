منتحل شخصية حاتم علي يكشف عن هويته ومستعدّ للمساءلة القانونية!

في خطوة قليلاً ما تحدث، كشف منتحل شخصية المخرج السوري حاتم علي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن هويته مقدماً اعتذاره للمخرج الكبير، ومعترفاً أن هناك العديد من الفنانين والمنتجين كانوا يراسلونه عبر هذا الحساب، وكان يردّ عليهم بلسان حاتم، لكن في إطار من النصيحة فقط، من دون أن يتجاوز حدوده.

وأوضح المنتحل أنّه على أتمّ الاستعداد للمساءلة القانونية، لأنه يعرف جيّداً أنّه أخطأ.

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