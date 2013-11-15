إنجي علي في «أستوديو مصر» تتحدث عن كل شيء إلا السينما!

رغم خبرتها الطويلة في تقديم البرامج إلا أن الإعلامية إنجي علي لم تستطع التفرقة بين برنامج يتناول السينما وآخر يتناول أموراً شخصية أو اجتماعية، فهي على قناة نايل سينما تقدم برنامجاً من أهم برامج القناة وهو «أستوديو مصر» الذي يفترض أنه مخصص لمناقشة مشاكل السينما المصرية، أو العربية، أو المهرجانات كما يحدث في بعض حلقاته، ولكن إنجي علي تنسى طبيعة البرنامج والهدف منه، وتخرج عن هذا الهدف لمناقشة أمور كثيرة قد تكون بعيدة كل البعد عن السينما.

ففي حلقة مع المخرج محمد أمين تحدثت لدقائق عن السينما، ثم خرجت عما يجب أن تناقشه الحلقة وهو السينما حالياً ومعاناة الإنتاج إلى مناقشة الدستور والأزمات السياسية، حتى تحول البرنامج إلى توك شو سياسي مع أن من يشاهد قناة «نايل سينما» هدفه الاستمتاع ببرنامج يناقش كل جديد، وليس أموراً عن الدستور والمظا