98 مليون إسترليني أرباح مانشستر يونايتد في الربع الأول من السنة المالية

لندن (أ ش أ) أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه حقق أرباحا قياسية تقدر بحوالي 98 مليون جنيه إسترليني في الربع الأول من السنة المالية، وذلك لارتفاع نسبة العائدات بسبب ارتفاع إيرادات النادي من حقوق البث التلفزيوني ومن العقود التجارية التي أبرمها في الفترة الأخيرة.

واعتبر المدير التنفيذي للنادي أد وودوارد أن حصول شبكة "بي تي سبورتس" على حقوق نقل دوري أبطال أوروبا على حساب شبكتي "سكاي سبورتس" و"إي تي في" للسنوات من 2015 إلى 2018 سيجعل إيرادات الأندية تزداد أكثر وأكثر.

وقال وودوارد: "نحن سعداء جدا باستمرار ارتفاع قيمة منتوجاتنا الرياضية ومن بينها حصول شبكة بي تي سبورتس على حقوق نقل دوري أبطال أوروبا في بريطانيا لفترة ثلاثة مواسم اعتبارا من موسم 2015-2016".

مضيفا: "هذا العقد يمثل ارتفاعا ملحوظا للعقد الموقع حاليا، وبالتالي فإن الإيرادات ستكون أكبر للأندية المشاركة".