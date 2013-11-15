بلاتيني يستبعد تخفيض عدد المنتخبات الأوروبية في المونديال

موسكو (إفي): استبعد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، ميشيل بلاتيني، اليوم الجمعة تخفيضا جديدا عدد المنتخبات الأوروبية التي تشارك في كأس العالم والتي يبلغ عددها حاليا 13 فريقا.

وقال بلاتيني خلال مؤتمر صحفي في دار كرة القدم في العاصمة الروسية موسكو "التخفيض مستبعد. في السابق كانت الفرق المشاركة 15 والآن أصبحت 13. لن يكون هناك تخفيضا جديدا".

وكان بلاتيني قد طرح مؤخرا إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 40 فريقا.

وأكد بلاتيني أنه يتفق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوزيف بلاتر، في المزيد من المشاركة لأفريقيا، نظرا لأن القارة السمراء بها 54 دولة خمس منها فقط تستطيع المشاركة في كأس العالم، بينما أوروبا بها 53 دولة تلعب منها 13 في المونديال.

وأضاف "بدلا من تخفيض المنتخبات الأوروبية علينا أن نرفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 40. يمكننا إضافة منتخبين من أفريقيا ومثلهما من آسيا واثنين آخرين من الأمريكتين ومنتخب من أوقيانوسيا وآخر من أوروبا".

ومن ناحية أخرى، أعرب بلاتيني عن تأييده لإقامة كأس العالم 2022 في قطر بالشتاء، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في البلد العربي.

وقال في هذا الصدد "أنا أدعم قطر. ولكن من الأفضل اللعب في الشتاء. مونديال 2022 لا يمكن أن يقام في الصيف. ولكن هذا قرار سياسي لا يعتمد علي".

واستبعد بلاتيني سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب الظروف المناخية.

من جانب آخر، لم يستبعد بلاتيني الذي يتولى رئاسة الويفا منذ 2007 ، إمكانية ترشحه لانتخابات رئاسة الفيفا في 2015.

وقال "قرار مثل هذا لم ينضج في ذهني بعد. ربما اتخذ قراري خلال مونديال 2014 في البرازيل".