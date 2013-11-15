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تدمير 6 أنفاق وإحباط تهريب 48 لفافة بانجو و25 ألف و800 “قاروصة”سجائر مسرطنة

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تدمير 6 أنفاق وإحباط تهريب 48 لفافة بانجو و25 ألف و800 “قاروصة”سجائر مسرطنة تدمير 6 أنفاق وإحباط تهريب 48 لفافة بانجو و25 ألف و800 “قاروصة”سجائر مسرطنة

تمكنت قوات  حرس الحدود بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تدمير  عدد 6 أنفاق جديدة بمدينة رفح والمستخدمة فى أعمال التهريب ( أفراد – بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ) وتجميعات خراطيم تستخدم لضخ الوقود لقطاع غزة .

وعلى جانب مكافحة التهريب فى مدينة رفح تمكنت حرس الحدود من ضبط عربة ماركة بيجو ¼ نقل عليها كمية من الأجولة ” أدوية بشرية مختلفة الأنواع ” – عربة ماركة هيونداى فيرنا بداخلها عدد “2″ جوال بداخلهم عدد 8 علبة بلاستيك لقطع غيار موبايلات أنواع مختلفة – “60″ قطعة فيبر لقطع غيار موتوسيكلات  والمعدة للتهريب عبر الأنفاق، 2 جوال بداخلهم عدد 48 لفافة بانجو .

وفى الجانب الشمالى فى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية  تمكنت قوات حرس الحدود بجهة مدينة العلمين من ضبط عدد 172 بالة سجائر بداخلهم عدد 25800 قاروصة سجائر أنواع مختلفة غير خالصة الرسوم الجمركية والتى ثبت بتحليلها إنها مسرطنة.

وعلى الجانب الجنوبى  تمكن حرس الحدود بمنطقة أم دويلة من ضبط عربة تويوتا هاى لوكس عليها عدد 3 فرد سودانى الجنسية داخل المنطقة الممنوعة طبقا للقرار الجمهورى رقم ( 204 لسنة 2010 ) .

تم عرض كافة الوقائع على النيابة المختصة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات .

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