بالصور .. ضبط 7 سيارات أثناء تهريب بضائع عبر المدقات ببورسعيد

ضبطت قوات الأمن 7 سيارات نقل أثناء قيامهم بالتهريب عبر مدقات و طرق التهريب ببورسعيد.

توجهت مأمورية ليلة أمس قادها العميد فتح الله حسنى – مدير إدارة البحث الجنائي – والعميد أحمد فاروق – رئيس قسم المباحث الجنائية ، ضمت عدد من ضباط المباحث وهم لعقيد السعيد شكري – المقدم خالد رمزي – الرائد محمد الحلوجى – الرائد زياد حمود – الرائد محمد صبح – الرائدمحمد سليمان .

حيث قامت القوات بتمشيط المدينة وأماكن تخزين البضائع المهربة والطرق والمدقات التى يسلكها المهربين بمناطق (عزبة ابو عوف – الجبانات – خط الحراسات – القابوطى – القابوطى الجديد – خلف مصنع سينمار – عزبة الإصلاح – الجناين ) .

وقد تمكنت تلك القوات من ضبط عدد ( 7 ) سيارات نقل (عدد “1″نقل بمقطورة – “5 ” نصف نقل – “1″ ببك آب ) محملين ببضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ..وبيانهم كالتالي”السيارة رقم/ 32724 نقل الإسماعيلية – قيادة /محمد بحيرى الشرقاوى – مقيم القنطرة غرب الإسماعيلية ،السيارة رقم/ 31033 نقل الإسماعيلية – قيادة /بحيرى الشرقاوي محمود – مقيم القنطرة غرب الإسماعيلية ، السيارة رقم/ 32278 نقل الإسماعيلية قيادة/ السيد حسن عبد الباري – مقيم القنطرة غرب الإسماعيلية ، السيارة رقم/ 30079 نقل الإسماعيلية – قيادة/ السيد بحيرى الشرقاوي – مقيم القنطرة غرب – الإسماعيلية ، السيارة رقم/ 31443 نقل الإسماعيلية – قيادة /طلبة عبد الله سليمان – مقيم ابو خليفة – الإسماعيلية ، السيارة رقم/ 32310 نقل الإسماعيلية – قيادة/ ناصر سليمان محمد – مقيم القنطرة الإسماعيلية ، السيارة رقم 1802 نقل دمياط – بالمقطورة رقم ( ط د ر – 4692 ) قيادة /مالك السعيد رجب – مقيم الزرقاء – دمياط ، وجميعهم محملين بكميات كبيرة من الملابس الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

تم التحفظ على السيارات وقائديها والمضبوطات ، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق وادارة شرطة مواني بورسعيد ومصلحة الجمارك .

وقد تفقد الحملة ميدانيا السيد اللواء أركان حرب سماح قنديل محافظ بورسعيد – والسيد اللواء حمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية – مدير الأمن.