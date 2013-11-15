طبيب الأنف والأذن هو من يكتشف سرطان الرأس

قالت إحصائيات منظمة الصحة العالمية، إن مرض سرطان الرأس خامس أنواع السرطان انتشارا على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنه يسبب وفاة ما لا يقل عن 250 ألف شخص سنويا.

وأشار الدكتور محمد سعد العشرى أستاذ جراحة الأورام بجامعة المنصورة، إلى أن مرض سرطان الرأس من أكثر الأمراض السرطانية انتشارا فى مصر، وغالبا ما يتم اكتشافه مصادفة، حيث يكتشفه طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف سعد أن أعراض سرطان الرأس تبدأ من خلال الإحساس بآلام بالأحبال الصوتية، بالإضافة إلى صعوبة البلع، وظهور بحة غريبة بالصوت، فيقوم المريض بشكل طبيعى بالذهاب إلى طبيب الأنف والأذن فيبدأ بفحصه إكلينكيا، ثم فحص تجويف الفم والأنف باستخدام المرايا ومنظار الألياف الضوئية، بالإضافة إلى فحص الأجزاء المشكوك فى إصابتها، وفحص ما خلف اللسان، وعن طريق هذا الفحص يستطيع طبيب الأنف اكتشاف سرطان الرأس.

وأوضح أنه إذا كان الطبيب متشكك بإصابة المريض بمرض السرطان، فيجب إجراء بعض التحاليل والأشعات الجازمة، مثل اختبار فحص صورة الدم بالكامل، وإجراء أشعة مقطعية على منطقة الرأس والفم، بالإضافة إلى إجراء أشعة الرنين المغناطيسى، أو إجراء أشعة أكس.

وأضاف سعد أنه بعد ثبوت إصابة الشخص بالمرض، يتم أخذ عينة من الورم لتحديد مرحلة الإصابة، ومنها يتم تحديد العلاج المناسب للمريض، مشيرا إلى أن علاج الإصابة بهذا النوع من السرطان تبدأ من خلال الأدوية العادية إذا كانت الإصابة بسيطة، أما إذا كانت شديدة فإنه يتم تخير المريض بين العلاج الكيميائى أو العلاج الموجه، والأخير جيل جديد من العلاج يضمن شفاء الحالة بنسبة تتجاوز الــ70%.