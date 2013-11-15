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مارتينيز: ريبيري واحدا من أفضل لاعبي العالم

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مارتينيز: ريبيري واحدا من أفضل لاعبي العالم مارتينيز: ريبيري واحدا من أفضل لاعبي العالم

مدريد (إفي): أشاد الإسباني خابي مارتينيز لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني بزميله في الفريق، الفرنسي فرانك ريبيري، دون أن يؤكد جدارته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية والتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد مارتينيز من معسكر الإسباني في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، حيث سيخوض الماتادور مباراة ودية غدا السبت أمام منتخب البلد الأفريقي "أنا محظوظ باللعب بجانبه، إذا لم يكن هو الأفضل فهو واحد من من أفضل اللاعبين. قدم موسما رائعا، ولكن أمامه منافسة شرسة. من الصعب أن أقول من هو الأفضل".

وأضاف "هناك أيام يكون الأفضل فيها هو كريستيانو رونالدو، وأخرى يكون ميسي وكذلك ريبيري. القرار سيكون للتصويت".

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