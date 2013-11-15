تعيين ابنة الرئيس «كنيدي» سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في اليابان

وصلت كارولين كنيدي، ابنة الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي، الذي اغتيل عام 1963 إلى اليابان، الجمعة، لتصبح سفيرة لبلادها لدى طوكيو، فيما يعد رحلة سياسية في سن متأخرة رغم انتمائها لأسرة سياسية عريقة.

ولاقت السفيرة التي أدت اليمين القانونية قبل يومين، استقبالا حارًا في مطار «ناريتا» بطوكيو، حيث تولت المحامية البالغة من العمر 55 عامًا منصبها الجديد قبل أسبوع من حلول الذكرى السنوية الخمسين لاغتيال والدها.

وكانت كارولين، وهي أول دبلوماسية أمريكية تشغل منصب السفير الأمريكي في طوكيو، من أول وأبرز مؤيدي الرئيس باراك أوباما في حملته الرئاسية الأولى لعام 2008.

وقالت: «أحمل التحية من الرئيس (أوباما)، ويشرفني أن أمثله كسفيرة للولايات المتحدة كما يشرفني أن أحمل إرث والدي في الخدمة العامة».