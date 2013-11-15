عدلي منصور يصدر قراراً بالموافقة على ميثاق”الثماني النامية للتعاون الإقتصادي”

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياَ بالموافقة على ميثاق منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإقتصادي.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية إن مصر كانت قد وقعت في نوفمبر الماضي بإسلام أباد على ميثاق المنظمة المذكورة، التي تهدف إلى تحسين الوضع الإقتصادي للدول الأعضاء فيها على الصعيد العالمي، وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين هذه الدول، والسعي إلى تمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى الدولي، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة في هذه الدول، طبقاً لما أشار إليه إعلان إسطنبول لعام 1997 بشأن إنشاء المنظمة، وصولاً إلى إقامة منطقة تجارة تفضيلية بين الدول الأعضاء.

وأضاف إيهاب بدوي أن انضمام مصر للمنظمة التي تضم في عضويتها كلاً من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونسيا ، يحقق مصلحة هامة تتمثل في التواجد بفعالية بين الدول الأعضاء، وهي الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول الإسلامية في المنظمة، وذلك لدوافع سياسية وإقتصادية، فالمنظمة من جهة تضم 8 دول ذات إقتصاديات صاعدة ومتقاربة في درجات النمو، وتتمتع بقدرات متنوعة وواعدة، تتمثل في موارد بشرية، وعلمية، وتنموية، وموارد وثروات طبيعية هائلة، فضلاً عن كثافة سكانية كبيرة تضمن وجود أسواق كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

أ ش أ