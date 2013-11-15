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طولان: تخفيض راتبي؟ الجهاز الفني يتقاضى أقل من فييرا

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طولان: تخفيض راتبي؟ الجهاز الفني يتقاضى أقل من فييرا طولان: تخفيض راتبي؟ الجهاز الفني يتقاضى أقل من فييرا

نفى حلمي طولان المدير الفني للزمالك أن يكون مجلس الإدارة قد طالبه رسميا أو شفهيا بخصوص تخفيض راتبه الذي يتقاضاه مع القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن المنطق لا يقبل هذا الأمر.

وحقق حلمي طولان بطولة كأس مع الزمالك بعد الفوز على وادي دجلة في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

وقال طولان لـFilGoal.com يوم الجمعة: "الزمالك لم يطلب مني تخفيض راتبي، لم يحدثني أحد وهذا عاري تماما من الصحة".

وأضاف "هل يعقل أنه بعد تحقيق بطولة يُطلب مني تخفيض راتبي؟ العكس هو الذي يحدث وهذا ما يقبله المنطق".

واختتم "الجهاز الفني كاملا يتقاضى أقل مما كان يحصل عليه جورفان فييرا (المدير الفني السابق للزمالك)".

ورحل فييرا بعد عام قضاه مع الزمالك عقب انتهاء تعاقده قبل رفضه التجديد، فيما تولى الإدارة الفنية لمنتخب الكويت بعد ذلك.

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