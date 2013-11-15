مسلمون وأقباط بالنمسا ينظمون مهرجانا لدعم السياحة المصرية

ينظم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا والتجمع القبطى الدولى، وعدد من الجمعيات المصرية احتفالية كبرى فى العاصمة النمساوية فيينا، مساء الجمعة المقبلة، تحت عنوان مهرجان مصر بلد الشمس والحضارة لتنشيط السياحة بمصر ودعم لضحايا الإرهاب التى طالتهم أيدى من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.

وأضاف التجمع القبطى فى بيان له اليوم، سوف تنطلق تلك الاحتفالية بميدان الأوبرا بفيينا بحفل افتتاح ثم يعقبه حفل ثقافى فى اليوم التالى السبت على مسرح فيينا فى الحى 15 بالعاصمة.

ويشارك بالاحتفالية السفير المصرى بالنمسا خالد شمعة وبعض السفراء العرب بالنمسا والرئيس البرلمان النمساوى السابق ووزير الدفاع النسماوى السابق، كما يشارك الفنان الكبير سمير الإسكندرانى والشاعر جمال بخيت ومغنية الأوبرا شروق الصباغ، بالإضافة إلى تقديم معرض فنى عن المعالم السياحية لمصر للمصور جلال شحاتة وسوف تعرض أيضاّ مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تعكس حضارة مصر والأمن والأمان بالشارع المصرى.

وأضاف البيان، أن الدكتور حسن موسى رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أعلن أن الهدف الرئيسى من تلك الاحتفالية هو دفع السياحة المصرية للأمام وتنشيطها بشكل محترف من خلال التسويق لها من داخل قلب أوروبا ولكل العالم لكى ترجع السياحة المصرية لسابق عهدها ويزدهر الاقتصاد المصرى مرة أخرى.

وأكد موسى أن عاد تلك الاحتفالية بالكامل سوف يقدم لأسر ضحايا الإرهاب خاصة أسر شهداء كنيسة الوراق وأسر من شهداء الشرطة المصرية بالمنصورة وسوف يعطى هذا الدعم لهم مباشرتاً عقب انتهاء مراسم الاحتفالية فور نزوله لمصر .

وقال كمال عبد النور رئيس التجمع القبطى الدولى ومؤسس منظمة اندماج وصداقة أقباط النمسا أن تلك الاحتفالية تعد هى الأكبر للمصريين بالخارج وقد سبقتها خمسة مسيرات ومظاهرات حاشدة بالنمسا بعد ثورة 30 يونيو الماضى لدعم الثورة الشعبية المصرية وانحياز قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لرغبة الملايين من المصريين فى الداخل والخارج حتى تم إسقاط النظام الإخوانى وتفويض الجيش فى مواجهة الإرهاب.