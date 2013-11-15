د. مجدى بدران:400 نوع بكتريا نافعة و100 ضارة تتصارع بأمعاء الإنسان

أقام الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، ندوة طبية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية حول الميكروبات، والتى أكد فيها أن هناك بكتيريا مفيدة، والتى تعزز الجهاز المناعى، وتجلب السعادة والفرحة!!

ويقول دكتور مجدى بدران لـ"اليوم السابع" إن البكتريا النافعة تفيد المناعة، وتساعد على إعادة التوازن البيولوجى داخل أمعاء الإنسان، وتتواجد أيضا فى المجارى التناسلية للإناث.

ويبين دكتور مجدى أن البكتريا النافعة تتعايش مع الإنسان، ولا تضره، بل تحميه وتدافع عنه ضد البكتريا الضارة.

وتعد البكتريا النافعة ضرورية للحفاظ على التوازن البيولوجى الداخلى للإنسان، لذا يجب الحفاظ على نسبة وكمية البكتريا النافعة داخل الإنسان، خاصة بالجهاز الهضمى.

ويشير دكتور مجدى إلى أهمية تواجد البكتريا النافعة بأنواعها داخل جسم الإنسان، فمن المهم تواجد حوالى 400 نوع منها داخل تجويف الأمعاء فى الإنسان، وذلك كى تتصارع مع حوالى 100 نوع من البكتريا الضارة الموجودة بأجسامنا، وتحد من آثارها السلبية على صحتنا.

ويوضح دكتور مجدى أن هذه البكتيريا النافعة تبدأ فى الاستيطان داخل الجهاز الهضمى للمولود بعد التغذية بالفم، حيث إن المولود يولد وأمعاؤه خالية من أى بكتيريا.