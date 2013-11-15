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الأمير Charles يتقاعد ويحقق حلمه في الهند

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الأمير Charles يتقاعد ويحقق حلمه في الهند الأمير Charles يتقاعد ويحقق حلمه في الهند

الجمعة 15-11-2013 17:27

بيروت – هدى زين

أتمّ الأمير Charles ولي العهد البريطاني عامه الـ65، واحتفل بهذه المناسبة مع زوجته في الهند.
وقد أقام الأمير Charles وزوجته Camilla Parker الليلة الماضية احتفالاً متواضعاً بهذه المناسبة، في منطقة "كوماراكون" السياحيّة، بولاية كيرالا الواقعة جنوب الهند، حيث يقيمان منذ يوم الثلاثاء الماضي، حسب ما أفادت وكالة "PTI" المحلية.
وقد شارك الأمير وعقيلته الاحتفال حاكم ولاية كيرالا، أومين تشاندي وأسرته، الذين قدّموا للأمير الهدايا بهذه المناسبة.
وأمضى الأمير ليلة هادئة أمس، علماً بأنّه حقّق أوّل من أمس أمنيته برؤية فيل وحشيّ في إحدى غابات الهند، وسط موجة من الأمطار.
وبذلك يكون الأمير Charles، الذي تعلم العربية ليتمكن من قراءة القرآن الكريم، قد بلغ سنّ التقاعد، قبل أن يبدأ بمزاولة مهامه الملكية، التي يعدّ لها العدّة منذ فترة طويلة، ويحق له في سنّ التقاعد، الحصول على راتب تقاعديّ من الجيش الملكيّ الذي خدم في صفوفه. وقد أعلن الأمير نيّته تخصيص هذا المبلغ الماليّ لمنظمة تعنى بمساعدة الكبار في السنّ، حسب ما ذكر موقع العربية.
يّذكر أنّ أكبر وريث للعرش في تاريخ بريطانيا الأمير Charles توجّه بعد الهند إلى سريلانكا ليمثل والدته البالغة من العمر 87 عاماً، للمرة الأولى، في قمّة الكومنولث التي تطلق فعّالياتها اليوم.

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