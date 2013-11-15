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Penelope Cruz تتجول ومصاصة طفلتها في فمها

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Penelope Cruz تتجول ومصاصة طفلتها في فمها Penelope Cruz تتجول ومصاصة طفلتها في فمها

الجمعة 15-11-2013 18:21

بيروت – هدى زين

Penelope Cruz هي واحدة من أكثر النساء جمالاً وإشراقاً وأناقة، ويبدو أنّ طفلتها ستكون على خطاها.
فقدت شوهدت Cruz، وهي بدون مكياج، وتحمل ابنتها Luna البالغة من العمر 4 أشهر في أول رحلة تسوّق لها، حسب ما ذكر موقع " dailymail" البريطاني.
الممثلة الإسبانية Penelope Cruz البالغة من العمر 39 عاماً كانت تحمل طفلتها بين يديها الاثنتين، وتحضنها بقوة، بينما كانت تضع "اللاهية" الخاصّة بـ Lunaفي فمها.
وعلى ما يبدو، فقد بدأتCruz، التي استعادت رشاقتها سريعاً بعد الولادة، التسوّق باكراً لعيد الميلاد، مستغلّة وجودها في لندن.
يذكر أن Cruz أنجبت طفلتها Luna في مدريد في 22 يوليو/تموز، وهي الولد الثاني لها من زوجها Javier Bardem، بعد ابنها Leo.

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