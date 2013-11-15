مالك موناكو: كنت أسعى لشراء مانشستر يونايتد

موناكو (أ ش أ) كشف الملياردير الروسي ديميتري ريبولوفليف مالك نادي موناكو عن محاولته السابقة لشراء نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

وفي حوار مع مجلة "باريس ماتش"، تذكر الملياردير الروسي الشهير كيف وقع في غرام كرة القدم وأحبها بجنون بعد حضوره لمباراة في الدوري الانجليزي المتتاز كمتفرج.

وأوضح ريبولوفليف "أول مباراة ذهبت لمشاهدتها منذ عشر سنوات في تشيلسي. لم أحضر المباراة في المقصورة ولكنني حضرتها في المدرجات مع المشجعين" ، وأضاف "اكتشفت الشعور الفريد الذي توجده لعبة كرة القدم".

وبعد متابعته للمباريات في ملعب ستامفورد بريدج، قرر الثري الروسي شراء ناد خاص به، وقدم عددا من العروض لشراء أندية، ومن بينها مانشستر يونايتد، قبل أن يقرر في النهاية شراء نادي ايه اس موناكو الذي كان يلعب في الدرجة الثانية وقتها عام 2011.

وقال ديميتري ريبولوفليف "قبل شرائي لموناكو، كان هناك عدد من الأندية أثارت اهتمامي مثل مانشستر يونايتد".

وتابع "لكن موناكو ناد له تاريخ جميل وطويل، إنه ناد فريد".

ونجح مالك موناكو في التعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين في أوروبا من بينهم راداميل فالكاو وجيمس رودريجيز وجيوفيري كوندوجبيا وجواو موتينيو بتكلفة وصلت إلى 150 مليون جنيه استرليني، مما قد يدفع مشجعي مانشستر للتفكير في وضع ناديهم إذا كان هذا الرجل قد نجح في شراء ناديهم.