خطب الجمعة بكفر الشيخ بين العفو والتسامح وحب مصر والاقتداء بالرسول

تنوعت خطبة الجمعة بمساجد كفر الشيخ، بين الدعوة للعمل وتقوى الله والحديث عن هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وأكد الشيخ محمد مسعد إمام مسجد إبراهيم الدسوقى، أنه لابد من الاقتداء بأخلاق الرسول- صلى الله عليه وسلم-، والقيم والأخلاق والتمسك بهما، مطالبا المصلين والمسلمين بالدعاء لمصر بالبعد عن الفتن.

> فيما أشار الشيخ السيد الزفتاوى، إمام مسجد موافى بمدينة بلطيم، أنه لابد من الهجرة إلى الله والعودة إليه، والبعد عن المعصيات التى نهى الله عنها.

> بينما تناول إمام مسجد الميناء ببرج البرلس ذكرى عاشوراء، وفضل الصيام والحرص على حب الوطن والبعد عن التناحر والفتنة.

> وفى مسجد الفاروق بمدينة كفر الشيخ، كانت الخطبة عن الدعوة للتصالح، وفى مسجد خميس بقرية إيطاليا بالحامول كانت الخطبة عن القضاء والقدرن والبعد عن المعاصى والتقرب إلى الله بالنوافل، واتباع ما أمر به الله، والبعد عما نهى عنه.