“الآثار”: لم تصدر قرارات بنقل مديرآثار الهرم ونائبه انتظاراً لنتائج التحقيقات

أكد الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار بوزارة الدولة لشئون الآثارأنه لم تصدر أي قرارات حتى الأن بنقل مدير عام أثار منطقة الهرم ، ونائبه ومفتشي أثار المنطقة ، وذلك على ضوء واقعة سرقة باحث ألماني عينات من خرطوش الملك خوفو والمنظورة حالياً أمام النيابة.

وأكد عبدالمقصود – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن العمل جاري بإنتظام في منطقة آثار الهرم والتي تحتل مكانه أثرية هامة.

مشيراً إلى أننا في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة .

> وأضاف رئيس قطاع الآثار أن الوزير قام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وأنه سيتم مخاطبة وزارة الخارجية الألمانية والإنتربول الدولي ومنظمة اليونسكو لمحاسبة المسئولين عن تلك الواقعة .

أ ش أ