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حبس 34 من إخوان الفيوم 15 يوماُ لاتهامه باقتحام مركز الشرطة وإخلاء سبيل 3 صحياً

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حبس 34 من إخوان الفيوم 15 يوماُ لاتهامه باقتحام مركز الشرطة وإخلاء سبيل 3 صحياً حبس 34 من إخوان الفيوم 15 يوماُ لاتهامه باقتحام مركز الشرطة وإخلاء سبيل 3 صحياً

15 نوفمبر 2013 | 3:03 مساءً

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مسيرات الاخوان مستمرة بالمنوفية

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة الفيوم الكلية اليوم الجمعة قراراً  بحبس 34 من عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى وقائع تتعلق بالتحريض واقتحام المراكز والمنشآت الشرطية بالمحافظة .فيما قررت النيابة إخلاء سبيل 3 من أعضاء  التنظيم صحياً وهم جمال عبد الفتاح رجب ، وهاشم محمد هاشم ، وسعد محمود مسعود .

كانت محكمة جنايات الفيوم قد أصدرت قراراً  بإخلاء سبيل 29 من تنظيم الإخوان بكفالات مالية تتراوح ما بين 1000 إلى 5 آلاف جنيه على ذمة قضايا تتعلق بالتحريض على اقتحام المنشآت الشرطية، وعقب إخلاء سبيلهم أصدرت النيابة الكلية قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى وقائع تتعلق باقتحام المراكز الشرطية والاعتداء على الضباط والأفراد ومعهم 5 آخرين،  فيما قررت النيابة الإفراج عن 3 آخرين صحيا .
عاجل 2013-11-15

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