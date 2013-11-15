مباحث الشرقية تضبط 3 أشخاص حاولوا سرقة دراجة من مواطن تحت تهديد السلاح

تمكن ضباط مباحث مركز شرطه مشتول السوق من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحه بيضاء، حال قيامهم بإستيقاف دراجة بخارية وسرقتها بالاكراه.

تلقى اللواء “سامح الكيلانى” مدير أمن الشرقية إخطاراً من الرائد “أحمد عزازى” رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق مفاده ، ضبط ” أحمد محمد محمد العشيري” 18 سنه عاطل بحوزته سلاح ابيض “سنجه”، و”عزت عبد النبي محمود مرعي” 19 سنه عاطل بحوزته سلاح ابيض ” مطواه “،و”إبراهيم محمد إبراهيم محمد” 19 سنه عاطل ، جميعهم مقيمين سنهوا – مركز منيا القمح، حال قيامهم بإستيقاف المدعو “محمد محمد أحمد عبدالله” 18 سنه طالب ومقيم بناحية كفر ابراش – دائرة المركز، محاولين سرقة دراجته البخاريه ” بدون لوحات معدنيه ” ماركة بجاج كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحه البيضاء .

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعه، وأضافوا قيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات البخاريه بالاكراه، وتم التحفظ علي المضبوطات.

> وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11222 جنح المركز لسنة 2013 ، جاري العرض على النيابة العامة.