انطلاق مسيرات محدودة لـ"الإخوان" ببنى سويف

نظم عناصر محدودة من جماعة الإخوان، مسيرات عقب صلاة الجمعة، جابت شوارع وميادين رئيسية، تنديدا بالأحكام الأخيرة بحبس 12 من طلاب جامعة الأزهر.

فى مدينة بنى سويف انطلقت مظاهرة من مسجد على بن أبى طالب جنوب المحافظة، كما انطلقت مسيرات فى الواسطى من مسجد التحرير، وفى مدينة ناصر انطلقت مسيرة بقرية بهبشين غرب المدينة وانطلقت أيضا مسيرة فى مدينة ببا من المسجد الكبير، وفى الفشن انطلقت مسيرة من مسجد الشيخ غنيم.

كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجيش والشرطة، كما رفعوا صورا تطالب بإطلاق سراح المحبوسين وخاصة طلاب جامعة الأزهر.

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