إيران تؤكد ملكيتها الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمعة، أنها «تمتلك» الجزر الثلاث المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن: «جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، تعود للجمهورية الإسلامية الإيرانية وستبقي کذلك، وسيادة إيران التاريخية على هذه الجزر حقيقة لا تنكر».

وأفادت الدائرة الدبلوماسية والإعلامية العامة بوزارة الخارجية الإيرانية، بأن «أفخم» قالت في تصريحات أدلت بها الجمعة، إن «أي تصريحات لا تستند إلى الحقائق الجارية في منطقة الشرق الأوسط والخليج الفارسي لا تسهم في التضامن الإقليمي وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة».

وأضافت: «دول الجوار لها الأولوية بالنسبة لنا، والسياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي على الدوام في مسار تعزيز السلام والأمن في المنطقة والتنمية الشاملة للعلاقات وتعزيز الأواصر مع الدول الجارة والمسلمة، وستواصل (طهران) هذه السياسة المبدئية بجدية».

جاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية ردًا على تصريحات وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الألماني حول الجزر الثلاث المتنازع عليها قبل يومين، حيث تؤكد الإمارات ملكيتها الجزر التي سيطرت عليها إيران بعد انسحاب البريطانيين منها عام 1971.