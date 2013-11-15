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الخرطوم تنفى ما تردد حول ترحيل 200 ألف سودانى من السعودية

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الخرطوم تنفى ما تردد حول ترحيل 200 ألف سودانى من السعودية الخرطوم تنفى ما تردد حول ترحيل 200 ألف سودانى من السعودية

نفى سفير السودان بالمملكة العربية عبد الحافظ إبراهيم، صحة ما تم تداوله بشأن أرقام عدد العمالة السودانية التى تم ترحيلها من المملكة، والذى أشيع أنه بلغ 200 ألف سودانى، مؤكدا أن هذا الرقم لا أساس له من الصحة.

وقال عبد الحافظ، فى تصريحات للإذاعة السودانية اليوم الجمعة، إنه منذ أن أعلنت السلطات السعودية عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بتوفيق أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة، بدأت السفارة السودانية بجانب القنصلية العامة بجدة حملات توعية عبر بعثات قنصلية إلى المناطق المختلفة خارج الرياض وجدة، لتوعية السودانيين الذين سيتأثرون بهذه الإجراءات حتى لا يفوتوا الفرصة، والتى امتدت سبعة شهور.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات بالسفارة والقنصلية لتقديم أسرع الخدمات لهؤلاء الإخوة.. موضحا أن عدد المتعاقدين بصورة رسمية يبلغ الآن 560 ألف سودانى.

وأكد السفير السودانى أن عدد السودانيين الذين وصلوا إلى ذويهم فى السودان بلغ 10500 شخص، بينما ينتظر الآن بالسفارة خمسة آلاف، وبقنصلية جدة خمسة آلاف وخمسمائة آخرين.

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مصر 365

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