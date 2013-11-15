ديكور يشي بالاسترخاء في منزل Nicole Richie

للفخامة عنوان في منازل مشاهير هوليوود المختلفة طرُزها باختلاف أذواق كلٍّ منهم، تعبّر بدون شك عن شخصيّاتهم وميولهم وأفكارهم...فما رأيك أن تكتشفي معنا اليوم شخصيّة الممثلة الأمريكية Nicole Richie، من خلال جولة سريعة في داخل منزلها، الذي يقع في "هوليوود هيلز"، أحد أشهر أحياء ولاية "كاليفورنيا".

ويبدو أنّ ريتشي من عاشقات الطبيعة، إذ يُحيل طراز منزلها إلى النمط الريفي، حيث تبرز خامة الخشب المستخدمة بصورة عصريّة.وهو يتألف من 4 غرف نوم و5 حمّامات، ويمتدّ على مساحة 5,380 قدماً مربّعاً.ويسكن وسط حديقة خضراء فسيحة، تلتفّ حوله الأشجار الباسقة، فتمنحه جوّاً صحّياً صافياً.

وتقضي المالكة أوقات فراغها في جلسة تتوسّط الحديقة، وتضمّ أريكة ومقعدين وطاولة صغيرة، حيث تسترخي وتتناول الوجبات الخفيفة، ضمن أجواء طبيعيّة، تتمّها زقزقة العصافير.

وقد تعمّدت إبعاد الفواصل عن المساحة الداخليّة، والتي تتقدّمها غرفة المعيشة البسيطة.قوامها:أريكتان تتموضعان قبالة شاشة التلفاز، حيث تستلقي على إحداهما لتتمتّع بمشاهدة أفلامها المفضّلة.

ولأنّ الأمومة تتّخذ مكانة هامّة في حياة ريتشي، فهي تتوجّه قبل أن تنام إلى غرفة طفلتها، وبيدها رواية من المكتبة القابعة إلى جانب النافذة، ثمّ تتلو على مسمعها أجمل القصص، في محيط تكثر فيه الألعاب.

ويحلو لها الجلوس في المطبخ الفسيح، حيث تجتمع على طاولة الطعام الخشب التي تتسع لأشخاص ستة، مع عائلتها أو ضيوفها.

وتنعم بالنوم في أجواء مريحة، في غرفة نومها الملحق بها حمّام أنيق.ولا يغِيب البعد عن التكلّف عن تصميمها الذي يحمله كلّ من الأزرق والخشب.وتعلو حوض الاستحمام فيها لوحة ضخمة، تجسّد ثمرة البرتقال.

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