أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

ديكور يشي بالاسترخاء في منزل Nicole Richie

Google+ Print
ديكور يشي بالاسترخاء في منزل Nicole Richie ديكور يشي بالاسترخاء في منزل Nicole Richie

للفخامة عنوان في منازل مشاهير هوليوود المختلفة طرُزها باختلاف أذواق كلٍّ منهم، تعبّر بدون شك عن شخصيّاتهم وميولهم وأفكارهم...فما رأيك أن تكتشفي معنا اليوم شخصيّة الممثلة الأمريكية Nicole Richie، من خلال جولة سريعة في داخل منزلها، الذي يقع في "هوليوود هيلز"، أحد أشهر أحياء ولاية "كاليفورنيا".
ويبدو أنّ ريتشي من عاشقات الطبيعة، إذ يُحيل طراز منزلها إلى النمط الريفي، حيث تبرز خامة الخشب المستخدمة بصورة عصريّة.وهو يتألف من 4 غرف نوم و5 حمّامات، ويمتدّ على مساحة 5,380 قدماً مربّعاً.ويسكن وسط حديقة خضراء فسيحة، تلتفّ حوله الأشجار الباسقة، فتمنحه جوّاً صحّياً صافياً.
وتقضي المالكة أوقات فراغها في جلسة تتوسّط الحديقة، وتضمّ أريكة ومقعدين وطاولة صغيرة، حيث تسترخي وتتناول الوجبات الخفيفة، ضمن أجواء طبيعيّة، تتمّها زقزقة العصافير.
وقد تعمّدت إبعاد الفواصل عن المساحة الداخليّة، والتي تتقدّمها غرفة المعيشة البسيطة.قوامها:أريكتان تتموضعان قبالة شاشة التلفاز، حيث تستلقي على إحداهما لتتمتّع بمشاهدة أفلامها المفضّلة.
ولأنّ الأمومة تتّخذ مكانة هامّة في حياة ريتشي، فهي تتوجّه قبل أن تنام إلى غرفة طفلتها، وبيدها رواية من المكتبة القابعة إلى جانب النافذة، ثمّ تتلو على مسمعها أجمل القصص، في محيط تكثر فيه الألعاب.
ويحلو لها الجلوس في المطبخ الفسيح، حيث تجتمع على طاولة الطعام الخشب التي تتسع لأشخاص ستة، مع عائلتها أو ضيوفها.
وتنعم بالنوم في أجواء مريحة، في غرفة نومها الملحق بها حمّام أنيق.ولا يغِيب البعد عن التكلّف عن تصميمها الذي يحمله كلّ من الأزرق والخشب.وتعلو حوض الاستحمام فيها لوحة ضخمة، تجسّد ثمرة البرتقال.

شاهدي أيضاً:

كيف تحققين التناغم بين ديكوري المطبخ والصالون؟ 

8 خطوات لغرفة جلوس أكثر اتساعاً

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي