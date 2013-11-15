81 ألف دولار مقابل ليلة في جناح ملكي!

هل تريدين أن تعيشي تجربةً ملكيّةً، في أجنحة الفنادق العالميّة؟

"سيدتي نت" يُرافقك في جولة على أفخم الأجنحة الملكية في الفنادق العالميّة، لتنعمي بجوّ مفعم بالفخامة والرفاهية، حيث التصاميم الراقية تفوق الخيال:

ـ "بريزدنت جونسون"، بجنيف

مقابل 81 ألف دولار أمريكي في الليلة، لا داعي للإفراط في الكلام عن رفاهيّة هذا الجناح الذي أقام فيه أشهر ملوك ورؤساء العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما.يتمتع بمساحة 1800 متر مربّع، ويضمّ 12 غرفة نوم و12 حماماً موزّعاً على طبقة كاملة من الفندق.

ـ "لا كوبولا" في فندق "ويستين اكسلسيور"، بروما

يمتدّ الجناح الملكي على الطبقتين الخامسة والسادسة من هذا الفندق، ويعدّ الأكبر في إيطاليا.يتّخذ سقفه شكل قبّة، وتزيّن الزخارف التي تحيل إلى عصر النهضة جدرانه.ويحتضن مركزاً للّياقة البدنية وغرفة ساونا وحمّام بخار وجاكوزي.تبلغ تكلفة قضاء ليلة في هذه الأجواء الساحرة 29 ألف دولار أمريكيّ.

ـ "ريتز كارلتون"، بطوكيو

عنوان الرفاهية والبذخ، يحظى الجناح الملكيّ فيه والمترامي على مساحة 300 متر مربّع، بإطلالة بانوراميّة على العاصمة اليابانيّة النابضة بالحياة..تصل تكلفة قضاء ليلة فيه إلى 26 ألف دولارأمريكيّ، ويبرز خصوصاً بتصميمه الداخل الذي يبهر العين!

ـ "برج العرب"، بدبي

يُعتبر الجناح الملكي في هذا الفندق ذي النجوم السبع من أكثر الأماكن فخامةً في العالم، وتبلغ تكلفة الإقامة فيه حوالى 19 ألف دولار أمريكي.يقع في الطبقة الخامسة والعشرين بتصميم على شكل شراع، ويمتدّ على مساحة 780 قدماً مربّعاً، ويحظى بمصعد خاصّ.ويؤدّي باب مدخله الضخم إلى القاعة الرئيسة الفخمة التي تضمّ سلّماً مرصّعاً بالذهب، ينقلك إلى طبقته العلوية.ويحظى بحمّامات مشغولة من الرخام الفخم ومزوّدة بالجاكوزي والساونا وبمنتجع صحيّ.

ـ "ماردان بالاس"، بأنطاليا

استطاع هذا الفندق أن يتربّع على لائحة أفضل فنادق العالم، بفضل جناحه الملكيّ الذي يشعّ فخامةً.ويمتدّ هذا الأخير على مساحة 6400 قدم مربّع، وتصل تكلفة الليلة الواحدة فيه إلى 18 ألف دولار أمريكيّ.وهناك، يمكنك أن تستلقي على سرير أشبه بأسرّة الأمراء، مصبوغ باللون الأحمر والذهب.ولا تفوّتي التمتع بأساليب الراحة والرفاهية التي تتوفر في المكان.

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