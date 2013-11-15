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الزمالك: جاهزون للدوري في أي وقت .. ونتمنى انطلاقه 30 نوفمبر

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الزمالك: جاهزون للدوري في أي وقت .. ونتمنى انطلاقه 30 نوفمبر الزمالك: جاهزون للدوري في أي وقت .. ونتمنى انطلاقه 30 نوفمبر

أكد حلمي طولان المدير الفني للزمالك أن فريقه جاهز تماما لانطلاق الدوري الممتاز في أي وقت سواء بدأ في 30 نوفمبر الجاري أو بعد ذلك.

وقال طولان للموقع الرسمي للزمالك يوم الجمعة: "أتمنى انطلاق الدوري نهاية الشهر الجاري، فالأندية تحتاج للمنافسة على مباريات رسمية للمحافظة على لاعبيها بعد فترة التوقف الطويلة".

وألغي الدوري الممتاز لموسم 2012-2013 بسبب الظروف الأمنية في عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

وأضاف طولان "وضعت برنامج اعداد لنكون جاهزين لانطلاق الدوري الممتاز، وجاهزون للمنافسة على لقب الدوري لأن الزمالك ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها".

واختتم "تأخر انطلاق الدوري يصيب اللاعبين والجهاز الفني بالملل من التدريبات دون هدف، لذلك على اتحاد الكرة الاسراع في انطلاق الدوري الممتاز".

وكان نظام المسابقة في الموسم الملغي ينص على تقسيم الفرق إلى مجموعتين، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويقام بينهم دورة رباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

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