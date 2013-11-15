سيِّدتي نت يأخذكِ إلى كواليس عرض Victoria's Secret

يعدُّ عرض فيكتوريا سيكريت Victoria's Secret للانجري من أهم العروض العالميّة، إذ يحظى بانتباه كبير من قِبَل وسائل الإعلام حول العالم، ويحضره أشهر النجوم، كما يعدُّ اجتماعاً سنويّاً لأجمل العارضات اللواتي يتألَّقن على منصَّات العروض في أسبوع الموضة.

في هذا الموسم، حظيت عارضة الأزياء الشابَّة Candice Swanepoel بفرصة ارتداء صدريَّة مرصَّعة بالألماس يبلغ سعرها $10 ملايين دولار أمريكيّ، ومن المفاجآت المنتظرة في هذا الموسم ظهور المغنية الجميلة Taylor Swift على منصَّة العرض لتؤدِّي فقرة موسيقيَّة أثناء العرض.

سينقل هذا العرض قريباً على شاشات التلفاز العالميَّة و في هذه الأثناء، شاهدي معنا صور عارضات فيكتوريا سيكريت Victoria's Secret من خلف الكواليس.