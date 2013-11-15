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تعرفي الى أحدث مجموعات الكبسولة من Stephane Rolland

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تعرفي الى أحدث مجموعات الكبسولة من Stephane Rolland تعرفي الى أحدث مجموعات الكبسولة من Stephane Rolland

في آخر مجموعة له من ضمن مجموعات الكبسولة، قدّم المصمم ستيفان رولان أزياء تجسّد بصمته المتميّزة، وتعكس عشقه للفن والهندسة العصريين. التصاميم، كعادتها، تميّزت بقصات واضحة، تنحت الجسم بطريقة جمالية وفنيّة مع أحجام بارزة لمزيد من الفخامة.
أرفق المصمم مجموعته بتشكيلة من الإكسسوارات والحقائب ذات الإصدار المحدود كالأحزمة الفضية أو الذهبية المنحوتة والعقود والأساور العريضة...
تعرفي إلى أحدث مجموعات كبسولة من خلال الصور المرفقة وأخبرينا برأيك.

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سيدتي