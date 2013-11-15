القصير.. خيار كارول سماحة في Star Academy

قد تكون هي المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة كارول سماحة في ثلاث إطلالات متتالية بفساتين قصيرة. فكارول التي تهوى التنوّع اللامتناهي في خياراتها، أرادت هذه المرة أن تكون إطلالاتها الأولى بعد زفافها مميزة ولافتة، وأن تجاري بها أجواء البرنامج الشبابية، فاختارت ثلاثة فساتين من مجموعة المصمّمة الأميركية شيري هيل.

فستانها الأول الذي أطلت به على وقع أغنية "زفوا العروس" كان براقاً ولافتاً، يعكس صورتها كعروس جديدة. أما الفستان الثاني فكان مؤلفاً من قسمين، القسم العلوي مطبّع باللونين الأبيض والأسود، والقسم الثاني عبارة عن تنورة سوداء، وكان تصميمه هادئاً وكلاسيكياً بعض الشيء. أما ختام إطلالاتها فكان مع فستان أسود جريء، بكتف واحدة مرصع بالأحجار البرّاقة.

وفي إطلالاتها الثلاثة، حافظت كارول على تسريحة الشعر نفسها، حتى شعرنا للحظة ببعض التكرار في النمط المتبّع مع كل ظهور لها.

إليك إطلالات كارول في برنامج ستار أكاديمي، وبعضاً من إطلالاتها الأخرى. اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بها.

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