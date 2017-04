"ستار أكاديمي" يزفّ العروس كارول سماحة

استقبل برنامج "ستار أكاديمي" عروس الموسم، الفنانة كارول سماحة، بزفّة، حضرت لها خصّيصاً، في أوّل إطلالة لها، بعد زواجها، فكانت مفاجأة سعيدة لها، وللمشاهدين، الذين شاركوا الفنّانة فرحتها.

كارول التي أبدعت غناءً وحضوراً، تميّزت بإطلالتها الراقية، حيث أثنى الحاضرون في الستوديو على غنائها الآسر، خصوصاً عندما غنّت أغنية "إحساس" مع المشتركة رنا من مصر.

تميّزت حلقة الأمس بغناها بالضيوف، إلى جانب كارول، حيث استضافت الفنان رامي صبري صاحب الشعبية الكبيرة في مصر، والمشتركة السورية ميريام عطالله.

كذلك ظهر الإبداع واضحاً في لوحة "كأس العالم 2014"، فكانت المنافسة بين فريق الصبايا وفريق الشباب، وفاز الجمهور بلوحة مميّزة على أنغام أغنية "The world is ours" التي أدّاها الطلاّب مع سكينة باللغة العربيّة، للمرة الأولى، بعد أن قام أستاذ الموسيقى، طوني بايع، بتدريب الطلاب عليها خلال "اليوميات".

أليسار تخرج عن صمتها

لأوّل مرة، لوحظ خروج مدربة الرقص أليسار كركلا عن صمتها، حيث استبقت البرايم مباشرة على الهواء، فأمسكت بالميكروفون، وتوجّهت إلى الراقصين بالقول:: "you are the best, you are the star" ، في تحية خاصّة منها إلى طلابها على كلّ الجهود التي بذلونها في كلّ اللوحات الراقصة.

ماريا تثير ضجّة

أثارت المشتركة اللبنانية ماريا سركيس، التي خرجت في الأسبوع المنصرم من البرنامج، الضجيج حولها، بحضورها بين أفراد الجمهور، وبرفقتها بعض مشجّعيها، الذين استمرّوا بتشجيعهم للمشترك عبدالله من السعودية، وكانوا ينادونه والمشتركة رنا باسميهما. وعند غناء زكي من لبنان، قالت ماريا لفريقها: "أحبه كثيراً"، فما كان منهم إلا أن قاموا بالصراخ وتشجيع زكي، الذي أرسل لها قلباً من على خشبة المسرح، ما دحض الكلام المثار عن خلافات بينهما، إثر تقاعس زكي عن التصويت لماريا الأسبوع الماضي.

من جهتها، أكدت ماريا في حديث لـ"سيدتي نت" أنّها "عادت لاستكمال دراستها في المدرسة، كونها ستخضع لامتحانات البكالوريا، وهي بعد ذلك ستنصرف للاهتمام بفنّها وللتحضير لأغنية جديدة لكلّ محبّيها".

والدتا محمود ورنا

المفاجآت في "ستار أكاديمي" مستمرّة في سهرات البرايم، إذ أطلّت كلّ من والدة محمود ووالدة رنا من على المسرح، أثناء أداء أغنية "أول مرّة تحبّ يا قلبي" الطربيّة.

وتحدثت والدة رنا، السيدة فايزة محمود، لـ"سيدتي نت" عن "اشتياقها الكبير لابنتها وتمنت لها دوام التقدم والنجاح أكثر"، مشيرة إلى أنّ "رنا باتت تملك شعبية كبيرة في مصر، وبات لها "فانز" يتابعونها من مصر والعالم العربي، وهي فخورة بها جداً".

وعن شخصية رنا قالت: "مهما قيل من كلام، فهي ابنتي، وأنا أحبها جداً، وهي تتميّز بأنّها حنونة جداً على أخوتها في المنزل وعلى كلّ من تصادفه".

من جهتها، والدة محمود عبّرت في حديث لـ"سيدتي نت" عن "اشتياقها لمحمود، ولم تكن تتخيّل أنّها ستقوم بمفاجأته بهذا الشكل على المسرح"، مؤكّدة أنّ "محمود هو شخص موهوب ويعشق الغناء، وهو هادىء بطبعه، مع نفسه، ومع أصدقائه، وهمّه الأول والأخير العزف على العود".

وأشارت إلى أنّ "أجمل ميزة يملكها محمود هو تمتّعه بقلب طيب ومحبّة كلّ من هو إلى جانبه".

وبالعودة إلى أجواء البرايم، لا بدّ من التنويه بـلوحة "الفاكهة المصوّرة" المستوحاة من صفوف مدربة الصوت ماري محفوض، حيث فوجئت ماري بهذه اللوحة قبل ظهورها على الهواء، فضحكت بشدة.

عيسى لا يزال حاضراً

لا يزال المشترك الكويتي عيسى المرزوقي مداوماً على الحضور في الأكاديميا، حيث التقته "سيدتي نت" خارج موقع مسرح "بلاتيا"، فعبّر عن حبّه للبنان، ووعد الجمهور من خلال "فيديو" خاصّ، سيتمّ نشره على "إنستغرام"، بـ"ديو" غنائيّ قريب، رفض الحديث بشأنه وبشأن تحضيراته المقبلة، التي ستشكّل مفاجأة كبيرة لكلّ محبّيه.

وفي ختام البرايم، ودّع نور من سوريا مشوار الأكاديميّا، بعد وقوفه في دائرة خطر التسميات مع مصعب وزكي. وأتت نتيجة تصويت الجمهور لصالح زكي، بنسبة 60.69 %، مقابل 20.85 لنور، و18.46 لمصعب، الذي أنقذه تصويت رفاقه في الأكاديميّا. وكان الطلاب الثلاثة "النومينيه" قد أطلّوا منفردين بأغنيات: "قلب قلب" (مصعب)، "سنين رايحة" (نور)، و"غدّار" (زكي).

