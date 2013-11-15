من هن أفضل 10 نجمات في بوليوود؟

شهدت السينما الهنديَّة خلال السنوات القليلة الماضية قفزة فنيَّة واحترافيَّة عالية، وأصبحت ساحة للصِّراع والمنافسة الفنيَّة السَّاخنة بين عدد كبير من نجمات بوليوود، سواء كنّ هنديات أم من جنسيَّات أخرى، أو حتى بين الفنَّانات ذات الشُّهرة الكبيرة، مثل: Aishwarya Rai ، و Kareena Kapoor ، و Priyanka Chopra، وبين الفنَّانات الجديدات، مثل: Asín ، و Gnelia D'souza.



وقد دخلت الفنَّانات الأجنبيَّات غير الهنديَّات ساحة المنافسة الفنيَّة بقوَّة مؤخراً، بعد أن بقين لسنوات راقصات هامشيات أو لعبن أدواراً ثانوية، ومنهن: الإنجليزيَّة Katrina Kaif ، والمكسيكيَّة Barbara Mori ، والبرازيليَّة Gizelle Monteiro ، والإنجليزيَّة Rachel Shelley.



وبات لافتاً في السنوات الماضية تصدُّر نجمات بوليوود "أفيشات" الأفلام الهنديَّة، وتخليهنَّ بشكل واضح عن أداء الأدوار الثانويَّة في أفلام النجوم الرِّجال، حيث أصبح صناع الأفلام يكتبون قصصاً وأدواراً للبطلات من النِّساء.

ووفقاً لذلك، انضم عدد من النَّجمات إلى قائمة النجوم الأعلى أجراً في بوليوود، بعد أن كانت تقتصر على النُّجوم الرِّجال. وأهمّ النجمات في قائمة الأعلى أجراً هنّ:



1- Aishwarya Rai:

تعدُّ من أعلى الفنَّانات أجراً، وهي ملكة جمال العالم السَّابقة، وزوجة النَّجم الهنديّ الشهير أبهيشاك باتشان، وأحد أجمل الوجوه السينمائيَّة في العالم، حيث شاركت في أفلام هنديَّة وهوليوديَّة وأوروبيَّة، وحصلت مرتين على جائزة أفضل ممثِّلة هنديَّة.

2- Kareena Kapoor:

إحدى أهم فنَّانات بوليوود المدلّلات، وهي واحدة من أعلى النَّجمات الهنديَّات أجراً. بدأت مشوارها الفنيّ عام 2001، فحققت نجاحاً كبيراً في عدد من الأفلام، وفازت بعدَّة جوائز، وأصبحت واحدة من نجمات القمَّة في بوليوود.



3- Priyanka Chopra:

ملكة جمال العالم عام 2000. بدأت مشوارها السينمائيّ عام 2002، وواجهت الكثير من الانتقادات، باعتبارها مجرَّد امرأة مثيرة. لكنَّها أثبتت أنَّها ممثِّلة موهوبة، وعززت مكانتها كواحدة من أنجح نجمات بوليوود، عام 2009، بفوزها بجائزة أفضل ممثِّلة عن فيلم "فاشون".



4- Bipasha Basu:

أكثر النَّجمات المرغوبات في أفلام الأكشن والإثارة، حيث تتمتَّع بالجمال والجاذبيَّة الطاغية، لكونها عارضة أزياء سابقة، وتحقق أفلامها النَّجاح اللافت في شباك التذاكر، وعلى المستوى الفنيّ.



5- Katrina Kaif:

نشأت الممثِّلة الإنجليزيَّة في بريطانيا، وبدأت كعارضة أزياء. ثم توجهت إلى السينما عام 2003، وعملت مع بداية دخولها السينما الهنديَّة على تحسين مستواها في اللغة الهنديَّة، لتحقق لاحقاً شهرة واسعة.

وتُعتبر الممثِّلة من أكثر النَّجمات الأجنبيَّات تحقيقاً للربح على شباك التذاكر، وأكثر نجمة في بوليوود يتمّ البحث عنها على محرك البحث "جوجل".



6- Deepika Padukone:

بدأت حياتها كعارضة أزياء، قبل أن تتجه إلى التمثيل عام 2006، من خلال فيلم "أوم شانتي أوم"، الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستويين الفنيّ والتجاريّ، وحصلت من خلاله على جائزتها الأولى كأفضل ممثِّلة صاعدة.

7- Vidya Balan:

بدأت مشوارها الفنيّ في أشرطة الفيديو والموسيقى والعروض التلفزيونيَّة والإعلانات التجاريَّة، قبل أن تظهر في عالم السينما وتقوم ببطولة عدد من الأفلام.



8- Lara Dutta:

هي ملكة جمال الكون عام 2000. ظهرت كنجمة في السينما الهنديَّة لأول مرَّة عام 2003، واختارتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة لصندوق السكان. وضعت نفسها في عالم الأدوار الكوميديَّة، وحققت فيه نجاحاً لافتاً.



9- Breity Zinta:

من أكثر نجمات بوليوود خبرة في المجال الفنيّ، حيث قدَّمت عدداً كبيراً من الأفلام خلال مشوارها، وحصلت على العديد من الجوائز.



10- Shilpa Shetty:

شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام، وحصلت على عدَّة جوائز، وكانت بدايتها الحقيقيَّة مع فيلم "دهيدكان".