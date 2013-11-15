أرسنال يُبدي اهتمامًا بضم دزيكو

ذكرت صحيفة الديلي ميرور البريطانية أن البوسني إيدين دزيكو مُهاجم مانشستر سيتي بات هدفًا هو الآخر لآرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في ظل سعي النادي اللندني لتعزيز هجومه، على أمل مواصلة المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسبما أفادت الصحيفة فإن فينجر يرى أن دزيكو هو المُرشّح المثالي لخفيف العبء على مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، خصوصًا أن اللاعب يشعر بالإحباط بسبب تراجعه في ترتيب مهاجمي مانشستر سيتي هذا الموسم، لصالح الثنائي سيرجيو أجويرو وألفارو نيجريدو.

ويسعى مُهاجم فولفسبورج الألماني السابق للرحيل عن وصيف بطل إنجلترا للحصول على فرص أوفر للعب، استعدادًا لمشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

هذا وأكدت صحيفة “التليجراف” أن دزيكو جاء ضمن قائمة مُختصرة من المُهاجمين وضعها فينجر لضم أحدهم في يناير، تضم أيضًا الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، وخافيير هيرنانديز “تشيشاريتو” مهاجم مانشستر يونايتد، وخافيير يورينتي مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويعتمد فينجر بصفة أساسية على جيرو هذا الموسم، مع عدم وجود بديل سوى الدنماركي بندنتر، فعلى الرغم من مُعاناته من آلام الركبة في بعض الأحيان منذُ الصيف، إلا أنه بدأ في كل مباريات آرسنال في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما يشارك بانتظام مع المُنتخب الفرنسي.