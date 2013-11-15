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مصرع عامل وزوجته احترق بهما منزلهم بقرية ببنى سويف بسبب موقد كيروسين

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مصرع عامل وزوجته احترق بهما منزلهم بقرية ببنى سويف بسبب موقد كيروسين مصرع عامل وزوجته احترق بهما منزلهم بقرية ببنى سويف بسبب موقد كيروسين

15 نوفمبر 2013 | 1:23 مساءً

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السيطرة على حريق مطاحن العاشر من رمضان

صورة أرشيفية

أسفر حريق نشب بقرية قاى بمركز أهناسيا عن مصرع عامل وزوجته داخل منزلهما بعد اشتعال النيران بهما نتيجة موقد كيروسين استخدموه للتدفئة وتسببت النيران فى احراق منزلهما المكون من 3 طوابق.وانتقلت قوات الدفاع المدنى إلى القرية وتمكنت من السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء طارق الجزار نائب مدير أمن بنى سويف بلاغاً من اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية باشتعال حريق فى منزل حلمى عويس فرغلى أمين شرطة مقيم بقرية قاى بمركز أهناسيا.

وتبين من تحريات العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية أن النيران اشتعلت بالطوابق الثلاث عقب قيام العامل وزوجته باشعال موقد كيروسين للتدفئة، وعقب نومهما اندلعت النيران فى الطابق الثالث وامتدت إلى جميع أرجاء المنزل مما أدى الى مصرع محمد حلمى عويس 22 سنة وهالة معوض عبدالفضيل زوجته 19 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف العام جثتين هامدتين.ونجحت قوات الإطفاء برئاسة العميد عصام المنصورى مدير الحماية المدنية بمنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

2013-11-15

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