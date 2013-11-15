الخارجية: وزيرا الخارجية والدفاع الروسيين أكدا دعم بلادهما الكامل لمصر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن وزيرا الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو حرصا خلال الإجتماع الرباعي الذي عقد أمس الخميس بمشاركة الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ونبيل فهمي وزير الخارجية على تأكيد دعم روسيا الإتحادية الكامل لمصر واحترام موسكو لسيادة وإرادة الشعب المصري وعدم التدخل في شأنه الداخلي.

وأوضح المتحدث – في بيان له اليوم الجمعة – أن الإجتماع الرباعي تناول عدداً من قضايا الأمن الإقليمي والدولي التى تهم البلدين بما في ذلك التهديدات التي تمثلها ظاهرة الإرهاب وعناصر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الناجمة عن استمرار الأزمة السورية دون حل سياسي وعدم التوصل إلي تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية.

كما تناول ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الحدود والأهمية الكبيرة لإخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل ، فضلاً عن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد أن المباحثات بين الوزراء الأربعة أظهرت وجود اتفاق في الرؤى حول ضرورة تكثيف التعاون والتشاور الثنائي إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والبناء على العناصر المشتركة العديدة في مواقف البلدين تجاه هذه القضايا.

وأوضح أنه تم الإتفاق على تطوير العلاقات الثنائية وإحداث نقلة نوعية بها والبناء على ما هو قائم بما يليق بمكانة البلدين ووزنهما العالمي والإقليمي ويتناسب مع التحديات المستقبلية ويستجيب لتطلعات الشعبين.

وقد اتفق الوزراء الأربعة في هذا الصدد علي تشكيل لجان نوعية مشتركة لمتابعة تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات بما فيها البنية التحتية والإقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري.

أ ش أ