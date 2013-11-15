القرضاوى من الدوحة : من أطاع من عزلوا مرسى خالفوا أمر الله

قال الشيخ يوسف القرضاوي أثناء خطبة اليوم الجمعة بمسجد “عمر بن الخطاب” بمدينة الدوحة بقطر حول “الأمل واليأس فى القرآن الكريم”: ” سينصر الله الإسلاميين على الليبراليين وعلى غيرهم من اللادينيين وسينصر أهل العدل على أهل الظلمة”.

وفيما يخص ذهاب البعض إلى ميدان التحرير مرة أخرى لعزل الرئيس السابق مرسى، أوضح الشيخ القرضاوى ان ذهاب البعض لميدان التحرير للمطالبة بعزل خمرسى فى محبسه ، و أن هذا الأمر لا يغنى عن ما أتت به الصناديق الانتخابية، مؤكدًا : ” أنه لا يجوز الطاعة لهؤلاء، وأن من أطاعهم فقد عصى الله لأنهم خالفوا أمر الله- حسب زعمه ” .

وادعى القرضاوى: ” أن كل مواد الدستور التى تم إقرارها فى عهد مرسى، والتى وصفها بأنها عظيمة، وبأنها بُنيت عن الدين والأخلاق والوطنية، يريد هؤلاء ممن خرجوا على الشرعية أن يحذفوا تلك المواد ” .

وأكد: ” أن كل الشعوب العربية والإسلامية والأحرار فى العالم يرفضون أن يساق الشعب كالغنم أو يساق إلى غنيمته” .

اختتم الشيخ القرضاوى خطبته قائلاً إن الشعب المصرى سيصمد فى سبيل حريته وسيقف من أجل أن تنال مصر حريتها.