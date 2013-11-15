اليوم..وزير الشباب يشارك فى مهرجان الكرازة المرقسية بالكاتدرائية

يلقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب كلمة للشباب المشاركين فى احتفالات الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، وذلك فى إطار فعاليات المهرجان بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويحضر الاحتفالات نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، فيما يشارك فى المهرجان النشء والشباب من مختلف المراحل العمرية، ويتضمن تسليم الكؤوس والجوائز للفائزين فى مختلف المسابقات الدراسية ومسابقات المحفوظات والبحوث والألحان واللغة القبطية ومسابقات الأنشطة الكنسية، فيما شارك فى التصفيات النهائية لجميع المسابقات حوالى 120 ألف مشترك.