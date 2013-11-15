ألوان "جوناثان ساندرز" لا تعرف الحدود

رغم ان المصمم الأسكتلندي جوناثان سوندرز Jonathan Saunders قد بدأ مشواره مع موضة الرجل متأخرا إلا ان خطه الرجالي هذا سرعان ما لاقى نجاحا كبيرا أهله كي يحصل على جائزة الموهبة الواعدة البريطانية لموضة الرجل عام 2012 .ولعل أهم ما يميز تصميماته هوهذا المزج المتناغم بين النقوش والألوان التي تزين السراويل والجاكيتات والقمصان والمعاطف وحتى الأحذية , فهو يرسم لكل قطعة النقشة الخاصة بها وينفذها يدويا ومن هنا جاءت الخصوصية التي تحظى بها أعماله .أما عن مجموعته التي يقدمها للرجل في هذا الموسم فهي مثل إضمامة ملونة من الزهور البرية الغارقة بالألوان , فلا لون ممنوع على الرجل في هذا الموسم وحتى لون الفوشيا وظفه المصمم في طلات كاجول جنبا إلى جنب مع البرتقالي المحروق والأخضر الترابي والبني الخشبي والأزرق المائي مع النقوش المختلفة مثل الزك زاك والمخطط والمنقط ونقشة المربعات . وقد رفعت تصميماته لهذا الموسم شعار " البساطة والعملية " وركز فيها على قمصان البولو والجاكيتات القصيرة والسراويل الضيقة والبلوزات المحاكة والمعاطف العسكرية والأحذية ذات اللونين كما ظهرت تفاصيل صغيرة مثل السحابات والقلنسوات والتزيينات المعدنية . واكد الفنان على الطلات المضيئة التي استلهم خطوطها من أعمال الفنان الايسلندي "أولافور إلياسون" الذي عادة ما يقدم اعمالا معاصرة تتحاور مع الضوء كما ادخل المصمم في هذه المجموعة خامات جديدة لم يسبق له التعامل معها مثل صوف البوكليه والموهير وبعض الخامات الطبيعية التي طوعها في التفاصيل الصغيرة والتزيينات غير المألوفة.

وإليك جانباً من هذه المجموعة الغارقة بالألوان والنقوش.