ما رأيك بصيحة المربعات؟

لمواكبة الموضة هذا الموسم، اعتمدي طبعة المربعات في أزيائك هذا الشتاء ولوني أناقتك بلمسات تحمل توقيع مدينة الضباب: لندن.

- تنسيق: محررة الموضة Roberta Resta

- تصوير: Jemmy Brought.

- تصفيف شعر وماكياج: Marco Antonio بمستحضرات Dior.

الصورة رقم 1:

- تنورة وتوب تزينها طبعة المربعات من McQ by Alexander McQueen.

- جاكيت ملونة من Dsquared 2.

- حزام من الجلد الأسود مزين بالكريستال منAlexander McQueen.

الصورة رقم 2:

- تنورة تحمل طبعة المربعات من Anglomania & Net-a-porter.com.

- توب باللون الوردي من Simon Rocha.

- جاكيت باللون الأحمر الداكن من Cacharel.

- حزام من الجلد وسوار ذهبي من Dsquared 2.

- حقيبة من الجلد باللون الكحلي من Loewe.

الصورة رقم 3:

- تنورة تزينها طبعة المربعات.

- توب بأكمام طويلة وذات يقة مرتفعة.

- بوتس من الجلد الأسود.

- جميعها من Celine.

الصورة رقم 4:

- تنورة متوسطة الطول من Peter Pilotto @Net-a-porter.com

- قميص باللون الأحمر تزينها عقدة عند الصدر من Dsquared 2.

- معطف من الجوخ باللون الأحمر من McQ by Alexander McQueen.

- صندل وحقيبة صغيرة من Alexander McQueen.

الصورة رقم 5:

- ثوب تزينه مربعات بالأسود والأحمر من Alice +Olivia.

- ليغينغ باللون الأسود من Tabio.

- معطف باللون الأحمر من Cacharel.

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