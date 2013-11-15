ما رأيك بصيحة المربعات؟

لمواكبة الموضة هذا الموسم، اعتمدي طبعة المربعات في أزيائك هذا الشتاء ولوني أناقتك بلمسات تحمل توقيع مدينة الضباب: لندن.
- تنسيق: محررة الموضة Roberta Resta
- تصوير: Jemmy Brought.
- تصفيف شعر وماكياج: Marco Antonio بمستحضرات Dior.
الصورة رقم 1:
- تنورة وتوب تزينها طبعة المربعات من McQ by Alexander McQueen.
- جاكيت ملونة من Dsquared 2.
- حزام من الجلد الأسود مزين بالكريستال منAlexander McQueen.
الصورة رقم 2:
- تنورة تحمل طبعة المربعات من Anglomania & Net-a-porter.com.
- توب باللون الوردي من Simon Rocha.
- جاكيت باللون الأحمر الداكن من Cacharel.
- حزام من الجلد وسوار ذهبي من Dsquared 2.
- حقيبة من الجلد باللون الكحلي من Loewe.
الصورة رقم 3:
- تنورة تزينها طبعة المربعات.
- توب بأكمام طويلة وذات يقة مرتفعة.
- بوتس من الجلد الأسود.
- جميعها من Celine.
الصورة رقم 4:
- تنورة متوسطة الطول من Peter Pilotto @Net-a-porter.com
- قميص باللون الأحمر تزينها عقدة عند الصدر من Dsquared 2.
- معطف من الجوخ باللون الأحمر من McQ by Alexander McQueen.
- صندل وحقيبة صغيرة من Alexander McQueen.
الصورة رقم 5:
- ثوب تزينه مربعات بالأسود والأحمر من Alice +Olivia.
- ليغينغ باللون الأسود من Tabio.
- معطف باللون الأحمر من Cacharel.
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