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فرنسا: الدولة تبيع 4.7 % من مجموعة “سافران” للطيران لتوفير 900 مليون يورو

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فرنسا: الدولة تبيع 4.7 % من مجموعة “سافران” للطيران لتوفير 900 مليون يورو فرنسا: الدولة تبيع 4.7 % من مجموعة “سافران” للطيران لتوفير 900 مليون يورو

بيير موسكوفيتسى

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بيير موسكوفيتسى اليوم الجمعة أن الدولة باعت حوالى 4.7 % من حصتها فى مجموعة “سافران” لصناعة معدات الدفاع والطيران.

وقال موسكوفيتسى – فى بيان صحفى اليوم – أن هذه العملية من شأنها أن توفر ما يقرب من 900 مليون يورو.
> وأوضح وزير الإقتصاد الفرنسى أن الدولة ستسفيد بذلك من إرتفاع سعر السهم الواحد إعتباراً من الأول من يناير القادم، حيث سيتم بيع ما بين 15 و19.5مليون من أسهم المجموعة.

وأوضح أن تعتزم إعادة إستثمار حصيلة البيع فى الإقتصاد،مشيراً إلى أنه على أساس سعر سهم “سافران” عند إغلاق السوق أمس، والبالغ 04ر48 يورو، فإن حصيلة البيع قد تصل إلى 8ر936 مليون يورو.

وقال موسكوفيتسى أن الحكومة بدأت أمس طرح حصة من المجموعة لإستخدام حصيلة البيع فى تمويل استثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطنى ،مذكراً أن الدولة ستبقى مع ذلك مساهماً رئيسياً فى “سافران” بحصة لن تقل عن 22 %.

وأوضح وزير الإقتصاد والمالية الفرنسى أن هذا الاجراء هو جزء من سياسة إدارة مصالح للدولة، حيث يتعين الحفاظ على ممتلكات الدولة ومصالحها الإستراتيجية، وفى الوقت ذاته إيجاد المزيد من الموارد لإستثمارها فى قطاعات جديدة تصب فى صالح التنمية الاقتصادية للبلاد.

أ ش أ

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