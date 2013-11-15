صحف روسيا: القاهرة وموسكو يبحثان إبرام صفقة أسلحة بـ2 مليار دولار

ركزت الصحف الروسية الرئيسية الصادرة، اليوم الجمعة، على نتائج زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين سيرجى لافروف وسيرجى شويجو إلى مصر، مشيرة إلى أن الوزيرين بحثا إبرام صفقات لإمداد مصر بطائرات مقاتلة جديدة وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات.

> ووصفت الصحف الروسية، الاجتماع الذى عقد بالقاهرة، أمس الخميس، بين وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا بالفريد من نوعه، ونقلت صحيفة "فيدوموستي" عن مصدر قريب الصلة من وزارة الدفاع الروسية قوله إن روسيا ومصر تبحثان إمكانية توقيع صفقة تسليحية تزيد قيمتها على مليارى دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا السوفيتية كانت مصدرا أساسيا لأسلحة الجيش المصرى فى الستينات وبداية السبعينات من القرن العشرين، إلا أن الاتصالات بين البلدين فى هذا المجال انقطعت، بعد أن أدار الرئيس الراحل أنور السادات ظهره للشرق ووجهه إلى الغرب، واستأنف الرئيس الأسبق حسنى مبارك استيراد السلاح من روسيا، بعد رحيل السادات فى عام 1980، لكن التعاون التسليحى بين البلدين لم يعد إلى مستواه العالى السابق.

وأضافت أن مصر الآن تبحث مع روسيا إبرام صفقات تسليحية تشمل طائرات مقاتلة من طراز "ميج29أم" ومنظومات دفاع جوى قريبة المدى وصواريخ مضادة للدبابات من نوع "كورنيت" بقيمة إجمالية مقدارها 2 مليار دولار ومن الممكن أن تقدم السعودية مساعدة مالية إلى مصر لتمويل شراء السلاح الروسى.

ومن جانبها، لفتت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، إلى أن مصر فى أمس الحاجة إلى السلاح الجديد، فيما كانت الولايات المتحدة قد سلمت الجيش المصرى عتادا قيمته مليار دولار واصفة هذا السلاح بالخردة.