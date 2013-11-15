التأشيرات تطبع على جوازات سفر المواطنين فور وصولهم إلى بريطانيا

أكد المكتب الإعلامي في السفارة البريطانية في أبوظبي لـ»البيان» أن حصول مواطني الإمارات على تأشيرة لدخول الأراضي البريطانية لا يتطلب منهم سوى الدخول على موقع التأشيرات الإلكتروني للسفارة البريطانية إما في دبي أو أبوظبي، وتقديم طلباتهم إلكترونياً قبل 48 ساعة على الأقل من سفرهم، ومن ثم تعبئة استمارة طلب التأشيرة وطباعتها، وحملها معهم عند سفرهم للمملكة المتحدة، وتقديمها لموظفي الهجرة بمجرد دخول الأراضي البريطانية، ومن ثم سيتم طبع التأشيرة البريطانية على جوازات سفرهم الإماراتية، ما سيخولهم دخول بريطانيا.

وشدد ت السفارة البريطانية على أنه سيتم منح التأشيرات لجميع حاملي الجوازات الإماراتية من دون أية عوائق أو مشكلات على الإطلاق، باستثناء من عليهم تحفظات أمنية.

تاريخ

وأضافت أن إعفاء مواطني الإمارات من التقدم المسبق للحصول على التأشيرات البريطانية الإلكترونية، التي أعلنتها الحكومة البريطانية مؤخراً، التي تعد الأولى من نوعها على الإطلاق، سيؤمن طريقة سريعة ومجانية للحصول على التأشيرات إلى المملكة المتحدة، ومن شأنه أن يجعل من التقدم للحصول على تأشيرات السياحة والعمل في بريطانيا عملية أسهل وأقل تكلفة لمواطني الدولة، مؤكدة أن الإعفاء سيصبح ساري المفعول في بدايات العام المقبل 2014، من دون تحديد تاريخ حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنهم بانتظار تعليمات جديدة من لندن، لتحديد تاريخ لسريان قرار تطبيق الإعفاء.

وباعتماد برنامج الإعفاء البريطاني الجديد للإماراتيين من الحصول على تأشيرات مسبقة، فهذا يعني أنهم لن يضطروا في المستقبل لأخذ مواعيد والذهاب إلى مكاتب التأشيرات وإعطاء بصماتهم إلكترونياً، وتسليم جوازات سفرهم في تلك المكاتب. وسيحصل مواطنو الإمارات وقطر وعمان، الراغبون بالقيام بزيارة سياحية أو زيارة عمل إلى المملكة المتحدة بحسب هذا البرنامج، على تأشيرات صالحة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، علماً بأن هذه الإجراءات لن تنطبق على أولئك الذين يودون الذهاب كطلاب أو للعمل في المملكة المتحدة، وسيبقى برنامج التأشيرات القديم معتمداً في حالتهم.

برنامج

ويتوقع أن يسهم اعتماد هذا البرنامج الجديد في رفع عدد زائري المملكة المتحدة من الإمارات، ما يعكس العلاقات القوية بين البلدين .

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد أعلن مؤخراً، وخلال حفل العشاء السنوي الخاص بمحافظ لندن، عن برنامج الإعفاء الجديد، ومن المتوقع أن يوضع هذا البرنامج حيز التنفيذ في كل من عُمان وقطر والإمارات في بداية عام 2014، على أن تتخذ إجراءات مشابهة لحاملي جوازات السفر الكويتية في مرحلة لاحقة من نفس العام. علاقات

أعرب دومينيك جيرمي السفير البريطاني لدى الدولة عن سعادته بتسهيل الحكومة البريطانية إجراءات الحصول على التأشيرة البريطانية للمواطنين،

وأكد أن المملكة المتحدة والإمارات تتمتعان بعلاقات قوية وغالباً وعادة ما يقوم مواطنو الدولتين بزيارات متبادلة، معرباً عن تطلع بلاده لاستقبال عدد أكبر من الإماراتيين للأراضي البريطانية .