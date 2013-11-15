عربيان يسرقان 50 درهماً من عامل تنظيف

اعتدى شابان عربيان (عاطل عن العمل وطالب) على عامل تنظيف آسيوي، أثناء عودته إلى مقر سكنه الساعة الواحدة صباحاً، ليتمكنا من نشله وسرقة 50 درهماً وهاتفه النقال، لكن هذين الشابين لم يكونا يتوقعان أن الجريمة ستكلفهما عقوبة الحبس، والإبعاد عن الدولة.

ووفقاً لموقع 24 الذي نشر تفاصيل القضية فإن النيابة العامة بدبي اتهمتهما بسرقة المجني عليه بالإكراه في الشارع العام، مشيرة إلى أنهما تمكنا من الاستيلاء على أشياء الضحية بعد شل حركته وإحكام السيطرة عليه.

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> الهوية والمحفظة

> وقال المجني عليه في إفادته بالتحقيقات إنه "كان يسير في منطقة السطوة بدبي، حيث أوقفه المتهمان، وطلب العاطل عن العمل هويته، واطلع عليها ثم طلب محفظته، مشيراً إلى أنه أعطى المتهم المحفظة فأخذ مبلغ الخمسين درهما وأعادها له.

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> وبين أن "المتهمين أمسكا بيديه الاثنتين وقاما بتثبيته وتفتيشه، وأخذا هاتفه النقال، موضحاً أنه حاول مقاومتهما لكن "الطالب" لكمه على كتفه وظهره، وأخرج سكيناً وقال له: "لا تتحدث ولا تصرخ وإلا سوف أضربك بالسكين".

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> إلى ذلك، أكد وكيل في الشرطة أن المتهم قدم شكوى إلى مركز شرطة بر دبي حول الواقعة، مبيناً أن التحريات التي تم إجراؤها مكنتهم من إلقاء القبض على المتهمين في منطقة الجريمة بعد وقت قصير على تنفيذها، حيث تعرف الضحية عليهما.